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كاسيميرو
أصبح رصيد يونايتد 50 نقطة وبقي في المركز الثالث

مانشستر يونايتد يتعادل بعشرة لاعبين مع ساوثهامبتون

مانشستر - رويترز
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قضى مانشستر يونايتد يوما محبطا وتعادل بعشرة لاعبين مع ساوثهامبتون متذيل الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم متأثرا بطرد لاعبه كاسيميرو يوم الأحد.

وتعرض لاعب الوسط البرازيلي للطرد المباشر في الدقيقة 34 بسبب خطأ عنيف بقدمه المرتفعة ضد كارلوس ألكاراز، ما منح الفريق الزائر دفعة من الثقة وصنع الفريقان العديد من الفرص الخطيرة.

واقترب برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد من التسجيل في الشوط الثاني بتسديدة منخفضة قوية ارتدت من القائم، بينما سدد زميله المهاجم المتألق ماركوس راشفورد كرة قوية أنقذها الحارس جافين بازونو في الشوط الأول.

وأهدر ساوثهامبتون أكثر من فرصة أيضا أخطرها من ثيو والكوت حيث انفرد تماما بالمرمى وسدد كرة أبعدها الحارس ديفيد دي خيا ببراعة، بينما أطلق كايل ووكر-بيترز كرة قوية ارتدت من القائم.

ولم تكن هذه النتيجة التي أرادها إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد بعد خسارته 7-صفر أمام ليفربول في الدوري الأسبوع الماضي، وتمثل نتيجة محبطة بعد الانتصار 4-1 على ريال بيتيس في الدوري الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي.

وأصبح رصيد يونايتد 50 نقطة وبقي في المركز الثالث، بينما استمر ساوثامبتون في المركز الأخير وله 22 نقطة.

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