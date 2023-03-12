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محمد صلاح
لم يتم تحديد المسروقات من فيلا صلاح حتى الآن

مصدر بأسرة صلاح: جائزة أفضل لاعب قد تكون ضمن المسروقات

القاهرة - د ب أ
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ذكر مصدر بأسرة اللاعب محمد صلاح، اليوم الأحد، أنه لم يتم تحديد حتى الآن الأشياء التي تم سرقتها من فيلا لاعب ليفربول والمنتخب المصري.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) -إن الفيلا تخص صلاح فقط ولم يتواجد بها أحد سوى حراسها نظراً لأن اللاعب برفقة أسرته في ليفربول منذ فترة ولم يأت إلى مصر، وأضاف: ربما تكون السرقة قد تمت قبل أسبوع أو أكثر وتم اكتشافها من قبيل المصادفة الآن.

وأضاف أنه يتم فحص مقتنيات الفيلا حاليا لتحديد حجم وقيمة المسروقات وهل من بينهم جائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا أم لا.

من جهة أخرى تكثف مباحث العاصمة القاهرة من جهودها لكشف تفاصيل سرقة فيلا صلاح.

كانت غرفة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغاً من أحد أقارب اللاعب بسرقة الفيلا الكائنة بمدينتي شرق القاهرة.

وتوجهت قوة من مباحث القاهرة لمكان الواقعة، وبسؤال المُبلغ أفاد بأنه في أثناء مروره على الفيلا، لاحظ فتح أحد شبابيك الفيلا وبالدخول وجد بعثرة بإحدى الغرف واختفاء بعض الأشياء.

ويجرى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، واستجواب أفراد الأمن المكلفين بتأمين المكان، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لحل لغز الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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