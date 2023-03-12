نجم ليفربول: صلاح فقد الشغف.. ولم يكن قائدا

أعرب نجم ليفربول الأسبق جون ألدريدج عن رأيه في أداء الدولي المصري محمد صلاح خلال خسارة ليفربول من بورنموث، وأوضح أن الأول ظهر "فاقدًا للشغف" ولم يستطع أن يؤدي دور القائد خلال المباراة.

ومُني فريق المدرب يورغن كلوب بخسارة مفاجئة خارج ملعبه أمام بورنموث بهدف دون رد، بعد الانتصار التاريخي على غريمه الأزلي مانشستر يونايتد بسباعية في الأسبوع الماضي.

مادة اعلانية

وأصبح صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفين في شباك دي خيا، ليصل إلى هدفه رقم 129 هدفًا في المسابقة منذ موسم 2017-2018.

وقال ألدريدج عبر صحيفة "صنداي وورلد": تابعت لغة جسد صلاح أمام بورنموث، هناك شيء ما لم يكن صحيحا، بعد هدفيه ضد يونايتد الأحد الماضي، كنت أتوقع أن يقود صلاح الفريق لبقية الموسم و أن يواصل ممارسة هواية تسجيل الأهداف في الدوري.

وأضاف: نعلم جميعًا كم كان صلاح وما زال جيدًا، لكنه كان سيئًا جدًا أمام بورنموث ولا يحتاجني لإخباره بذلك، أخرج ركلة الجزاء الضائعة من المعادلة، لقد قدم عرضًا يفتقر إلى الشغف، وأنا أكره أن أكتب أشياء سلبية عن لاعب يعتبر من أفضل نجوم ليفربول على الإطلاق.

وختم: قد يكون هناك جدل حول ما إذا كان بيع صلاح هذا الصيف واستخدام هذه الأموال لإعادة الاستثمار في الفريق أمرا جيدا، لكن هذه الفكرة يمكن أن تنتظر حتى نهاية الموسم. بين الحين والآخر، يتعين على صلاح قيادة ليفربول كما اعتاد، وهو ببساطة لم يفعل ذلك في بورنموث.