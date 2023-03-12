نقل المغربي بونو إلى المستشفى بعد إصابة خطيرة

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية نُقل إلى مستشفى لكنه في حالة مستقرة بعد إصابته في مواجهة ألميريا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.
واصطدم بونو بمدافع ألميريا سرديان بابيتش قبل أن يسقط فوق زميله أليكس تيليس في الدقيقة 32 ليخرج على محفة طبية.
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ووضع الأطباء دعامة لرقبة الحارس البالغ عمره 31 عاما، ونُقل إلى المستشفى للخضوع لفحوصات كإجراء احترازي.
وقال إشبيلية إن بونو شعر بدوار لكنه في حالة مستقرة.
وشارك الصربي ماركو دميتروفيتش بدلا من بونو الذي أسهم في بلوغ المغرب قبل نهائي كأس العالم 2022 في قطر.
وقلب إشبيلية تأخره إلى فوز 2-1 على ألميريا بفضل ثنائية لوكاس أوكامبوس من ركلة جزاء وإريك لاميلا بعدما افتتح سيرجيو أكيمي التسجيل للفريق الضيف.
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