نيوكاسل يعزز حظوظه الأوروبية بثنائية في وولفرهامبتون

عزز نيوكاسل يونايتد حظوظه في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - 1 على ضيفه وولفرهامبتون، يوم الأحد، في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد نيوكاسل، الذي وضع حدا لنتائجه المهتزة في المسابقة مؤخرا، إلى 44 نقطة في المركز الخامس من 25 مباراة، متأخرا بفارق 4 نقاط خلف توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الرابع، الذي لعب 27 لقاء.

مادة اعلانية

في المقابل، توقف رصيد وولفرهامبتون، الذي حقق انتصارا وحيدا في مبارياته الخمس الأخيرة، عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.

وبادر نيوكاسل بالتسجيل بواسطة نجمه السويدي أليكسندر أيساك في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل هوانغ هي تشان لمصلحة وولفرهامبتون في الدقيقة 70.

ولم يهنأ الضيوف بهدف التعادل كثيرا، بعدما أحرز ميجيل ألميرون الهدف الثاني لنيوكاسل في الدقيقة 79، ليقود فريقه للعودة إلى طريق الانتصارات، الذي غاب عنه في المراحل الخمس الماضية.