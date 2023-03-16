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هوفنهايم
جماهير هوفنهايم

استخدام مادة تتسبب في فقدان الوعي ضد جماهير الدوري الألماني

فرايبورغ - د ب أ
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بدأت الشرطة الألمانية تحقيقاتها بشأن استخدام قطرات من مادة تفقد الوعي، ضد الجماهير في مباراة فرايبورغ وهوفنهايم ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) يوم الأحد الماضي.

ويعتقد العديد من الجماهير أنهم تأثروا بتلك المادة، والتي تستخدم أحيانا في حالات الاغتصاب، وطالبت الشرطة الشهود بالحضور للأدلاء بشهاداتهم.

من جانبه، أعلن نادي فرايبورغ عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن هناك العديد و العديد من الحالات المشتبه بها من المواد التي يتم استخدامها في ملاعب الدوري الألماني، مشيرا إلى أن الجماهير لا يجب أن تتناول أي مشروبات من أشخاص مجهولين.

ويستضيف فرايبورغ نظيره يوفنتوس الإيطالي في وقت لاحق من يوم الخميس ببطولة الدوري الأوروبي.

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