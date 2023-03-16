إيقاف طارق حامد وتغريمه بسبب "سلوك غير رياضي"

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف لاعب خط وسط اتحاد جدة طارق حامد مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال بسبب ارتكابه لسلوك غير رياضي.
وأظهرت كاميرات الناقل الرسمي قيام حامد بسلوك غير رياضي ضد حارس مرمى الفيحاء فلاديمير ستويكوفيتش خلال مباراة الفريقين بربع نهائي كأس الملك.
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وأصدرت لجنة الانضباط قرارها، وذكرت: إيقاف لاعب نادي الاتحاد طارق حامد مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.
وأضافت: إلزام اللاعب بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأوضحت أن هذا القرار غير قابل للاستئناف.
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