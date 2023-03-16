دوري أبطال إفريقيا.. قطبا مصر لتفادي الإقصاء

يواجه قطبا كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك خطر الإقصاء المبكر من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، حيث يواجه الأول مضيفه كوتون سبور الكاميروني، ويحل الثاني على الشباب الرياضي بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

في المقابل، يتطلع الوداد الرياضي المغربي حامل اللقب إلى مواصلة انتصاراته وإنجاز تأهله إلى الدور ربع النهائي، وبالتالي اللحاق بغريمه الرجاء الذي حجز أول مقعد في دور الثمانية.

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ولا يملك الأهلي وصيف بطل النسخة السابقة وحامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (10 ألقاب)، مصيره بيده إذ ينتقل لمدينة غاروا الكاميرونية لمواجهة مضيفه كوتون سبور الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثانية، حيث يحتاج للفوز ولا شيء سواه فضلاً عن تضرعه لأن تصب نتيجة المباراة الثانية في المجموعة بين الهلال السوداني وضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في مصلحته.

وضمن صنداونز التأهل مبكراً بتصدره المجموعة برصيد عشر نقاط إثر فوزه الساحق على الأهلي 5-2، ويأتي الهلال ثانياً بتسع نقاط والمارد المصري ثالثاً بأربع نقاط وكوتون سبور بلا نقاط.

وينتظر الهلال تعثر الأهلي، قبل ملاقاة بطل السودان في مباراة حاسمة في الجولة الأخيرة، فيما يكفي الهلال الانتصار بأي نتيجة على بطل جنوب إفريقيا ليضمن العبور إلى دور الثمانية.

ويستعيد مدرب الأهلي السويسري مارسيل كولر، الذي اصبح مركزه مهدداً بعد الخسارة المذلة، خدمات لاعبه محمد عبد المنعم، وطالب السويسري لاعبي الفريق بالتحلّي بروح العزيمة والإصرار وعدم الاستسلام.

وأكد على أن الأهلي لا بد أن يلعب للفوز في الكاميرون، مشدداً خلال جلسة مع لاعبيه على أن الأهلي فريق كبير ولابد أن يواصل الأداء بعزيمة وإصرار وحماس حتى لو تعرض لنتائج قاسية على غرار لقائه الأخير مع صنداونز.

وقال المدرب المساعد للفريق المضيف إرنست أغبور إن "دوافعنا ستكون أكبر، ونلعب لتحسين صورة النادي، وسنفعل كل ما في وسعنا، وسنخوض لقاءً جاداً ضد الأهلي، ليس لدينا غيابات، وسنخوض المباراة بفريق كامل العدد".

ويأمل الهلال الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لضمان تأهله عبر الفوز على ضيفه ماميلودي في ملعب "الجوهرة الزرقاء" في أم درمان السبت.

وكشف الفريق الجنوب إفريقي الساعي إلى لقبه الثاني بعد 2016، أن عدداً كبيراً من لاعبيه مهدد بالغياب بسبب الإصابة، وصرح المدرب رولاني موكوينا أن فريقه يلعب للفوز "لأنه يريد استمرار رقمه القياسي من المباريات المتتالية دون هزيمة وحساباته كلها تتعلق بتحقيق الفوز في كل المواجهات".

أما مدرب الهلال فلوران ايبينغي من الكونغو الديموقراطية، فقال: أتوقع أن مدرب صنداونز سيقول للاعبيه يجب أن تنتصروا في كل المباريات، ونحن أيضاً سنلعب من أجل الفوز.



وسيخوض الزمالك رحلة صعبة إلى العاصمة الجزائرية لمواجهة مضيفه شباب بلوزداد على ملعب "5 جويلية" الجمعة ضمن المجموعة الرابعة "العربية"، بينما يلتقي الترجي التونسي مع المريخ السوداني.

ويتصدر الترجي المجموعة (9 نقاط) أمام بلوزداد (6 نقاط)، فيما حلّ الزمالك ثالثاً (4 نقاط) والمريخ رابعاً (4 نقاط).

ويحتاج فريق "القلعة البيضاء" للفوز في مباراتيه المقبلتين أمام شباب بلوزداد ثم أمام المريخ لضمان تأهله بشكل رسمي لدور الثمانية، بينما سيجد نفسه خارج البطولة في حال الخسارة.

ويغيب عن تشكيلة المدرب البرتغالي جيزوالدو فيريرا المهاجم المخضرم محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي.

واستعد الزمالك للقاء بخسارة أمام إنبي في الدوري، وأصبح مصير المدرب البرتغالي على المحك وبالتالي قد تكون المباراة حاسمة لمستقبل فيريرا.

ويتطلع الفريق الجزائري إلى تكرار فوزه على خصمه المصري بعدما أسقط في الجولة الأولى بهدف نظيف.

ويأمل الترجي أن يعود من ملعب "شهداء بنينا" في مدينة بنغازي الليبية بنقطة التأهل حين يحل على المريخ السوداني الجمعة.

وبعد ثلاثة انتصارات متتالية مني فريق "باب سويقة" بخسارة أولى أمام الزمالك 1-3 في الجولة الماضية.

ويدرك مدرب الترجي نبيل معلول أن اللقاء سيكون صعباً، حيث سيلعب على أرضية عشب صناعي وأمام فريق لا يبدو سهلاً ومدجج بلاعبين جيدين ولا سيما البرازيليين أليكس دا سيلفا وباولو سيرجيو والمدرب هيرون ريكاردو.