عوار يعترف: ندمت على اختياري لفرنسا

أعلن حسام عوار لاعب أولمبيك ليون الفرنسي يوم الخميس، أنه سينضم إلى المنتخب الجزائري لكرة القدم.

وأبلغ عوار موقع الاتحاد الجزائري: جزء مني فرنسي، لأنني ولدت وكبرت في فرنسا، لكنني جزائري أيضا بالنظر إلى تربيتي وأصولي الجزائرية، وأنا فخور بالانضمام إلى المنتخب.

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وانضم عوار إلى مجموعة اختارت تمثيل الجزائر في الأيام الماضية، وتضم فارس شعيبي لاعب تولوز، والشاب بدر الدين بوعناني مهاجم نيس، بالإضافة إلى مدافع نانت جعوان حجام.

وكان ميتشل فايزر لاعب فيردر بريمن الألماني أكد أنه اختار تمثيل منتخب الجزائر.

وأضاف عوار: عندما كنت في عطلة بأرض الوطن، اتصل بي رئيس الاتحاد الجزائري والمدرب. المنتخب الجزائري يعني الكثير لي ولوالدي وبعد اختياري فرنسا شعرت بالندم.

وسبق أن خاض اللاعب البالغ عمره 24 عاما مباراة واحدة مع فرنسا في أكتوبر 2020.

لكن بعد سنوات من الجدل وعدم الانضمام لمنتخب فرنسا، نجح عوار في تغيير جنسيته الرياضية في يناير الماضي.

وكان جهيد زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري أكد مدرب المنتخب جمال بلماضي هو المسؤول عن الكشف عن اللاعبين الجدد، وسط تكهنات حول إقناع عدة لاعبين في أوروبا بتمثيل الفريق.

وذكرت تقارير أن بلماضي ينوي الاستعانة بعدة لاعبين إضافيين قبل اللعب ضد النيجر مرتين متتاليتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية يومي 23 و27 مارس.