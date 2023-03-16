مبابي الأوفر حظا لخلافة لوريس في قيادة المنتخب الفرنسي

أكد ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، يوم الخميس أن كيليان مبابي مرشح بارز للحصول على شارة قيادة الفريق.

وسيحتاج ديشان لقائد جديد للمنتخب الفرنسي في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 أمام هولندا وأيرلندا، وذلك بعد إعلان حارس المرمى هوغو لوريس اعتزاله الدولي.

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واعتزل لوريس دوليا عقب نهاية كأس العالم وخسارة منتخب فرنسا أمام الأرجنتين في النهائي، فيما يتمتع مبابي، هداف البطولة، بصفات قيادية.

وقال ديشان: هناك البعض الذين أعتبر توليهم القيادة أمرا ممكنا ، كيليان واحد منهم.

وأضاف: سيتم إجراء مناقشات معهم قبل اتخاذ قراري، هناك مسؤولية مرتبطة بأن تكون القائد، مع مسؤولية أكثر أهمية قليلا، لكنني أرغب في إجراء بعض المناقشات داخليا قبل اتخاذ قراري.