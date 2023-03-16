"مريض السكري" يواصل تحطيم آمال صلاح.. ويكرس عقدته

لم يسبق للدولي المصري محمد صلاح تحقيق الفوز حينما يواجه نظيره ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد، وزادت تلك العقدة يوم الأربعاء مع إقصاء ليفربول من دوري أبطال أوروبا وتحجيم اللاعب الإسباني لخطورة الجناح المصري، ما دعا كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق العاصمي للإشادة بلاعبه.
وفاز الريال 1 - صفر على ضيفه ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال مكررا انتصاره على الفريق الأحمر الذي تغلب عليه 5 - 2 في مباراة الذهاب، التي جرت بملعب (آنفيلد) الأسبوع الماضي، ليظفر ببطاقة الصعود للدور المقبل عقب فوزه 6 - 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وقال أنشيلوتي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العاصمة الإسبانية عقب صافرة النهاية: ناتشو قدم أداء رائعًا، ليس من السهل اللعب أمام صلاح والتعامل معه، لكنه كان جيدًا جدًا.
وتابع: لا أستطيع منح جميع لاعبي الفريق دقائق للمشاركة خلال جميع المباريات، ولا أحب أن أضع لاعبًا في غير مركزه، لكن ناتشو وسيبايوس دائمًا ما يقدمان أكثر من المطلوب منهما في أي وقت يشاركان به.
ولعب ناتشو في مركز الظهير الأيسر حاصدًا تقييم بلغ 7.5 من موقع "سوفا سكور" المختص بتقييم أداء اللاعبين، بينما أنهى صلاح اللقاء بتقييم 6.8.
ولم يسبق لناتشو تذوق طعم الخسارة أمام صلاح، إذ تواجها 4 مرات في البطولة القارية للقارة الأوروبية العجوز، انتصر ريال مدريد في 3 منها وفصل التعادل بينهما مرة وحيدة.
ويعد مدافع ريال مدريد أحد أشهر لاعبي كرة القدم المصابين بالسكري، وتم تشخيص إصابته بالنوع الأول من داء السكري في سن الثانية عشرة، إلا أن ذلك لم يمنعه من تحقيق مسيرة احترافية رائعة مع" الميرينغي" بتحقيق 5 بطولات دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى المشاركة مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2018.
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