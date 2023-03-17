الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد مجدداً على موعد مع الإسبان

بعدما أقصى برشلونة من الملحق الفاصل ثم ريال بيتيس من ثمن النهائي، يجد مانشستر يونايتد الإنجليزي نفسه مجدداً أمام اختبار إسباني وهذه المرة ضد المتخصص إشبيلية حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (6)، وذلك بحسب قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ" التي سحبت الجمعة في نيون السويسرية.

واصطدم يونايتد ببرشلونة في الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن النهائي بعد حلوله ثانياً في مجموعته خلف الفريق الإسباني الآخر ريال سوسييداد، الذي فاز على "الشياطين الحمر" في معقلهم 1-صفر قبل أن يرد الفريق الإنجليزي إياباً بالنتيجة ذاتها.

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وبعد تعادلهما ذهاباً في كتالونيا 2-2 في الملحق الفاصل الذي خاضه برشلونة بعد إنهائه مجموعته في دوري الأبطال ثالثاً، فاز يونايتد إياباً 2-1 وأقصى رجال المدرب تشافي هرنانديز ليقع في ثمن النهائي على الفريق الإسباني الآخر ريال بيتيس.

لكن فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ كان أكثر حزماً هذه المرة وتفوق ذهاباً على الفريق الأندلسي 4-1 ثم جدد الفوز عليه إياباً الخميس 1-صفر في الأندلس الذي سيعود اليه مجدداً بعدما أوقعته قرعة ربع النهائي ضد إشبيلية.

وستكون مواجهة إشبيلية ثأرية ليونايتد الذي خرج على يد النادي الأندلسي من ثمن نهائي دوري الأبطال موسم 2017-2018 (صفر-صفر ذهاباً في إشبيلية و1-2 إياباً في مانشستر) ونصف نهائي "يوروبا ليغ" عام 2020 (2-1 في مباراة واحدة نتيجة تداعيات فيروس كورونا).

وسيكون الفائز من إشبيلية ويونايتد أمام اختبار شاق في نصف النهائي الذي سحبت قرعته أيضاً، إذ سيلتقي مع الفائز من يوفنتوس الإيطالي وسبورتينغ البرتغالي الذي أقصى الخميس أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي من ثمن النهائي بركلات الترجيح.

ويتجدد الموعد بين روما الإيطالي وفينورد الهولندي اللذين تواجها في مايو الماضي في نهائي مسابقة "كونفرنس ليغ" حين خرج "غالوروسي" منتصراً بهدف نيكولو زانيولو، على أن يلتقي في المواجهة الأخرى في ربع النهائي باير ليفركوزن الألماني مع المفاجأة أونيون سانت-جيلواز البلجيكي.

- قرعة ربع النهائي:

مانشستر يونايتد (إنجلترا) - إشبيلية (إسبانيا)

يوفنتوس (إيطاليا) - سبورتينغ (البرتغال)

باير ليفركوزن (ألمانيا) - أونيون سانت-جيلواز (بلجيكا)

فينورد (هولندا) - روما (إيطاليا)

* تقام مباريات الذهاب في 13 أبريل والإياب في 20 منه.

- قرعة نصف النهائي:

يوفنتوس/سبورتينغ - مانشستر يونايتد/إشبيلية

فينورد/روما - باير ليفركوزن-أونيون سانت-جيلواز

* تقام مباراتا الذهاب في 11 مايو والإياب في 18 منه، على أن يقام النهائي في 31 مايو في بودابست.