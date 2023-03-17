الغانيون يتجمعون لحضور جنازة اللاعب أتسو عقب مقتله في زلزال تركيا

تجمع الغانيون خارج مبنى البرلمان للبلاد في أكرا يوم الجمعة لحضور جنازة رسمية لجناح المنتخب الوطني لكرة القدم كريستيان أتسو، الذي توفي خلال الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا الشهر الماضي.



واختفى أتسو بعد زلزال الذي وقع 6 فبراير بعد انهيار مبنى سكني في هاتاي. وعثر على جثته في وقت لاحق تحت الأنقاض وتم نقلها جوا إلى غانا. وكان أتسو يبلغ من العمر 31 عاما.



ووقف المشيعون بصمت أمام نعش أتسو الذي وصل ملفوفا بعلم غانا. وتذكرت أسرته وكافة محبيه ومن استفادوا من تبرعاته الخيرية أتسو باعتباره فاعلا للخير.



وقالت فدنا أساري صديقة العائلة: إنه أكثر من مجرد لاعب كرة قدم. سيبقى اسمه في قلوبنا إلى الأبد لأنه ساعد الكثير من الناس.



وكان من المقرر أن يسافر أتسو من جنوب تركيا قبل ساعات من الزلزال، لكن الغاني اختار البقاء مع ناديه بعد تسجيله هدف الفوز في مباراة بالدوري التركي في 5 فبراير.



وقتلت الكارثة أكثر من 54 ألف في تركيا وسوريا.

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