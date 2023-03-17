بالاس يقيل المدرب فييرا بعد 11 مباراة دون فوز

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أعلن كريستال بالاس المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن إقالة المدرب الفرنسي باتريك فييرا، يوم الجمعة، بعد 20 شهرا في المنصب عقب الخسارة 1-صفر من برايتون أند هوف ألبيون.
وذكر ستيف باريش، رئيس النادي، في بيان: من الأسف الشديد اتخاذ هذا القرار.
ولم يفز بالاس في أي مباراة بالدوري هذا العام (11 مباراة متتالية) ويبتعد بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.
وأضاف باريش: النتائج في الأشهر الأخيرة جعلتنا في وضع غير مستقر بالدوري وشعرنا بالحاجة للتغيير لنيل أفضل فرصة للبقاء بالدوري الممتاز.
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