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فييرا
لم يفز بالاس في أي مباراة بالدوري هذا العام

بالاس يقيل المدرب فييرا بعد 11 مباراة دون فوز

لندن - رويترز
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أعلن كريستال بالاس المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن إقالة المدرب الفرنسي باتريك فييرا، يوم الجمعة، بعد 20 شهرا في المنصب عقب الخسارة 1-صفر من برايتون أند هوف ألبيون.

وذكر ستيف باريش، رئيس النادي، في بيان: من الأسف الشديد اتخاذ هذا القرار.

ولم يفز بالاس في أي مباراة بالدوري هذا العام (11 مباراة متتالية) ويبتعد بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

وأضاف باريش: النتائج في الأشهر الأخيرة جعلتنا في وضع غير مستقر بالدوري وشعرنا بالحاجة للتغيير لنيل أفضل فرصة للبقاء بالدوري الممتاز.

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