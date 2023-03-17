بالاس يقيل المدرب فييرا بعد 11 مباراة دون فوز

أعلن كريستال بالاس المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن إقالة المدرب الفرنسي باتريك فييرا، يوم الجمعة، بعد 20 شهرا في المنصب عقب الخسارة 1-صفر من برايتون أند هوف ألبيون.



وذكر ستيف باريش، رئيس النادي، في بيان: من الأسف الشديد اتخاذ هذا القرار.



ولم يفز بالاس في أي مباراة بالدوري هذا العام (11 مباراة متتالية) ويبتعد بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.



وأضاف باريش: النتائج في الأشهر الأخيرة جعلتنا في وضع غير مستقر بالدوري وشعرنا بالحاجة للتغيير لنيل أفضل فرصة للبقاء بالدوري الممتاز.

مادة اعلانية