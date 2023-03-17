بلماضي يجدد دماء منتخب الجزائر لتصفيات كأس أمم إفريقيا

جدد جمال بلماضي، مدرب الجزائر، دماء فريقه قبل مواجهتي النيجر ذهابا وإيابا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024 لكرة القدم يومي 23 و27 من الشهر الجاري.



وشهدت القائمة غياب الحارس الأول رايس وهاب مبولحي الذي استغنى عنه بلماضي بسبب تدني مستواه ولعبه في دوري الدرجة الثانية في السعودية مع القادسية.



كما شهدت القائمة وجود العديد من الأسماء الجديدة التي فضل بلماضي دعوتها دعما لمشروعه بتجديد دماء المنتخب.



وغاب الوجه الجديد ونجم نادي أولمبيك ليون حسام عوار رغم حصوله على الضوء الأخضر لتمثيل الجزائر لرغبته في استعادة كامل مستواه مع ناديه قبل تسجيل أول ظهور مع منتخب بلده الأصلي.

ودعم بلماضي خط الدفاع بظهير أيمن نادي باستيا فان دين خيركوف وظهير أيسر نانت جوان حجام ولاعب وولفرهامبتون ريان آيت نوري.



كما شهدت القائمة وجود لاعب وحيد من الدوري المحلي هو مدافع اتحاد العاصمة زين الدين بلعيد الذي تألق في بطولة إفريقيا للمحليين بالجزائر.



وضمت القائمة كذلك مهاجم نيس بدر الدين بوعناني ومهاجم تولوز فارس شعيبي.



وفيما يلي القائمة كاملة:



في حراسة المرمى: مصطفى زغبة وأنطوني ماندريا وألكسندر أوكيدجة.



في الدفاع: محمد أمين توغاي، وعيسى ماندي، وزين الدين بلعيد، وجوان حجام، وريان آيت نوري، وفان دين خيركوف، وأحمد توبة، ومهدي ليريس، ورامي بن سبعيني.

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في الوسط: إسماعيل بن ناصر، وعبد القهار قادري، وآدم زرقان، وهشام بوداوي، ونبيل بن طالب، ورامز زروقي.

في الهجوم: يوسف بلايلي، وإسلام سليماني، ومحمد الأمين عمورة، ورياض محرز، وآندي ديلور، وبدر الدين بوعناني، وفارس شعيبي.