ثلاثية كهربا تقود الأهلي لسحق القطن في دوري أبطال إفريقيا

سجل محمود عبد المنعم (كهربا) ثلاثية ليقود فريقه الأهلي للفوز 4-صفر على مضيفه القطن الكاميروني يوم الجمعة في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



واحتفظ الأهلي ببعض الأمل في بلوغ دور الثمانية، شريطة تعثر منافسه الهلال السوداني أو تعادله عندما يواجه يوم السبت ماميلوي صن داونز الجنوب إفريقي في ختام الجولة الخامسة.



ورفع الأهلي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث من خمس مباريات، بينما يتصدر صن داونز المجموعة برصيد عشر نقاط يليه الهلال السوداني برصيد تسع نقاط ويظل القطن دون أي رصيد.



وضع كهربا الأهلي في المقدمة في الدقيقة 23 بعدما تلقى كرة عرضية متقنة من محمد مجدي (قفشة) ليسددها في الزاوية اليسرى لمرمى القطن.

وضاعف كهربا النتيجة في الدقيقة 29 بعد تمريرة رائعة من أحمد عبد القادر إلى بيرسي تاو المنطلق خلف دفاعات المنافس ليمرر تاو كرة عرضية قابلها كهربا بتسديدة من يسار منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.



وعزز كهربا تقدم الأهلي بالهدف الثالث في الدقيقة 51 بعدما تسلم تمريرة قصيرة من تاو ليسدد كهربا الكرة مباشرة في الزاوية اليسرى للمرمى.



ومع الدقيقة 54 انطلق بيرسي تاو في الجهة اليمنى وراوغ أحد المدافعين ثم أطلق تسديدة صاروخية أرضية سكنت يسار حارس القطن محرزا الهدف الرابع للأهلي.