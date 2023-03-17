صحف الأرجنتين: طلب إلقاء القبض على نجل دياز

أكدت الصحف الأرجنتينية في وقت مبكر من صباح الجمعة أن المدعي العام بالبلاد طلب إلقاء القبض على مايكل دياز نجل رامون دياز مدرب الهلال، بتهمة تسببه في حادث مميت توفي خلاله شخصان.

وتلقى المدرب نبأ الحادث الأليم عقب نهاية مباراة الهلال والفتح بربع نهائي كأس الملك يوم الثلاثاء، ونتج عن الواقعة وفاة باربرا زوجة نجله ونقل مايكل إلى مستشفى رفقة حفيد دياز البالغ من العمر 8 سنوات، بالإضافة إلى وفاة سائق السيارة الأخرى.

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وأوضحت صحيفة "أوليه" بالإضافة إلى شبكة "تي واي سي" أن المدعي العام ليساندرو ماسون طلب أن يتم إلقاء القبض على مايكل المتواجد حاليًا تحت حراسة مشددة في المستشفى استعدادا لخضوعه لعملية جراحية بسبب كسر في عظم الفخذ.

وكشفت الصحيفة أن المدعي العام قام بزيارة مايكل في مقر علاجه بمستشفى "Acnchorena Sanatorium" في سان مارتن لأخذ إفادته، لكنه لم يتمكن من إنجاز مهمته بسبب الحالة الصحية للمتهم.

وينص القانون في الأرجنتين على أنه عندما يموت شخص ما نتيجة لإهمال شخص آخر أو سلوكه غير المشروع، يمكن لأفراد عائلة الضحية رفع دعوى قضائية ضد الأشخاص المسؤولين عن الموت غير المشروع لطلب تعويض مالي عن الأضرار الناجمة عن خسارتهم.