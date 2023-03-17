صدام قوي بين بايرن وسيتي.. وطريق سهل لنابولي

ستكون المواجهة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني الأبرز في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بحسب القرعة التي سحبت يوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية.

وستكون المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان في الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية الأم التي أحرز لقبها بايرن 6 مرات آخرها عام 2020، فيما يبحث سيتي عن تتويجه الأول فيها.

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وفي ظل فتح القرعة والسماح بمواجهات بين أندية من نفس البلد، جاء ميلان الإيطالي في مواجهة مواطنه المتألق نابولي، فيما يلعب ريال مدريد الإسباني حامل اللقب مع تشيلسي الإنجليزي وممثل إيطاليا الآخر إنتر مع بنفيكا البرتغالي.