غوارديولا وكومباني.. الأستاذ وتلميذه يتواجهان

أعرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، مازحا أنه سيشعر بتقدمه في العمر عند مواجهته مع لاعب الفريق السابق ومدرب بيرنلي الحالي فينسنت كومباني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مدرب سيتي سيواجه كومباني مدرب بيرنلي، في مواجهة ستقام بملعب "الاتحاد" في دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت.

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وكان كومباني، الذي غادر مانشستر سيتي في عام 2019 بعد أكثر من عقد مع الفريق، مؤثرا للغاية مع بيرنلي منذ توليه مهمة الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي الصيف الماضي.

وقال غوارديولا (52 عاما): لقد كان شخصية رائعة هنا، هو واحد من الأساطير التي كانت لدينا.

وأضاف: على الجانب الآخر، أشعر بالقلق لأنه حينما تبدأ مباراة ويكون المنافس لاعب قمت بتدريبه سابقا، تدرك أنك تقدمت في العمر.

وتابع غوارديولا: "هذا يجعلني غاضبا بعض الشيء، لكن من الرائع رؤيته، هو يرغب في الفوز ونحن نرغب في الفوز، وسنأخذ الأمور على محمل الجد.

وكان كومباني قد فاز بلقب الدوري الإنجليزي أربع مرات من قبل مع مانشستر سيتي، كما سبق له الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس الرابطة أربع مرات.