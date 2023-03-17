فيرستابن يقود ثنائي رد بول لنيل أول مركزين في التجارب الحرة لسباق السعودية

تخلص ماكس فيرستابن بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من شعوره بألم في المعدة وواصل مسيرته من حيث توقف ليقود زميله في فريق رد بول سيرجيو بيريز لحصد أول مركزين في التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة السعودية الكبرى يوم الجمعة.



وكان فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، الذي احتل المركز الثالث في الجولة الافتتاحية في 5 مارس في البحرين خلف فيرستابن وبيريز، الأفضل مرة أخرى بين بقية السائقين.



وانطلق الهولندي فيرستابن الفائز بالسباق العام الماضي، والذي أرجأ وصوله إلى السعودية ليتعافى من ألم في المعدة، ليشارك في التجارب مباشرة ويسجل أسرع زمن للفة بلغ دقيقة واحدة و29.617 ثانية.



وكان بيريز أبطأ بحوالي 0.483 ثانية بينما تراجع ألونسو بطل العالم مرتين بفارق 0.698 ثانية عن فرستابن. وجاء الكندي لانس سترول زميل ألونسو، والذي لا يزال يتعافى من كسر في الرسغين وإصبع في القدم جراء حادث كبير أثناء التسابق بدراجة قبل انطلاق الموسم، في المركز الرابع.



وجاء ثنائي مرسيدس، جورج راسل ولويس هاميلتون، في المركزين الخامس والسادس على الترتيب، وحل كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز السابع.



وجاء شارل لوكلير سائق فيراري، الذي سيتراجع 10 مراكز عند الانطلاق بعد غد الأحد بسبب معاقبته نتيجة تغيير في مكونات وحدة الطاقة، في المركز الحادي عشر.

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