مدرب بلجيكا يستبعد أسماء بارزة من تصفيات بطولة أوروبا

خرج المخضرمان دريس ميرتنز وأكسل فيتسل من تشكيلة دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا الجديد بعد اختيار 24 لاعبا، اليوم الجمعة، لمواجهة السويد بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم ثم ألمانيا وديا هذا الشهر.



وخاض ميرتنز (35 عاما) وفيتسل (33 عاما) 239 مباراة دولية معا، وكانا من أضلاع الجيل الذهبي للمنتخب الذي لم يرتق للتطلعات في كأس العالم وبطولة أوروبا في العقد الماضي.



ويبدأ تيديسكو، الذي خلف روبرتو مارتينيز، عهدا جديدا مع بلجيكا عقب الخروج المهين من دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر.



وبعد الإخفاق أعلن القائد إيدن هازارد والمدافع توبي ألدرفيريلد والحارس البديل سيمون مينيوليه الاعتزال الدولي لكن المدافع يان فرتونخن (35 عاما) الأكثر خوضا لمباريات دولية في بلجيكا (145 مباراة) حافظ على مكانه.



وأبلغ تيديسكو مؤتمرا صحافيا يوم الجمعة "لا يتعلق الأمر بالسن"، مشيرا إلى أن الباب سيبقى مفتوحا أمام لاعب الوسط فيتسل الذي لا يشارك بانتظام مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم.



وأضاف: التقيت به في مدريد قبل أسابيع واتصلت به بالأمس لشرح قراري، لم يكن خيارا سهلا، قدم الكثير للشياطين الحمر والباب ليس مغلقا أمامه وأبلغته بذلك، الآن نريد تجربة لاعبين جدد واختبار قدراتهم.



ورغم ذلك فإن لاعب وسط ساوثامبتون الصاعد روميو لافيا هو الوجه الجديد الوحيد بالتشكيلة.



واستُبعد ميرتنز لتراجع اللياقة البدنية بينما يعاني ميشي باتشواي ويوري تيليمانس من الإصابة.



وتبدأ بلجيكا مشوارها بتصفيات بطولة أوروبا 2024 أمام السويد يوم الجمعة المقبل ثم تواجه ألمانيا خارج أرضها يوم 28 هذا الشهر.



ولم يحدد تيديسكو خليفة هازارد في ارتداء شارة القيادة.





وجاءت التشكيلة على النحو التالي:



حراس المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد) كوين كاستيلز (فولفسبورغ) توماس كامينسكي (بلاكبيرن روفرز) ماتز سيلز (ستراسبورغ).



مدافعون: سيباستيان بورنو (فولفسبورغ) تيموتي كاستاني (ليستر سيتي) توماس مونييه (بروسيا دورتموند) يان فرتونجن (أندرلخت) زينو ديباست (أندرلخت) أرتور تيات (ستاد رين) فاوت فايس (ليستر سيتي).



لاعبو الوسط: أمادو أونانا (إيفرتون) كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد) شارل دي كاتيلير (ميلان) روميو لافيا (ساوثامبتون) أوريل مانغالا (نوتنجهام فورست) دينيس برات (ليستر سيتي) أليكسيس سالميكرز (ميلان).



المهاجمون: روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) لويس أوبيندا (لانس) جيريمي دوكو (ستاد رين) لياندرو تروسار (أرسنال) دودي لوكيباكيو (هيرتا برلين).

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