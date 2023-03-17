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بايرن
بايرن يواجه مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

"جاسوس" داخل بايرن يسرب خطة الفريق.. ويزعج المدرب

ميونيخ - فرانس برس
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أعرب مدرب بايرن ميونخ يوليان ناغلسمان، الجمعة، عن انزعاجه من وجود "جاسوس" داخل مجموعته، بعد أن كشفت مجلة "سبورت بيلد" الأسبوعية يوم الأربعاء عن خطط لعب النادي البافاري.

وقال ناغلسمان في مؤتمر صحافي قبل يومين من رحلة فريقه لمواجهة باير ليفركوزن في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري: إنه يزعجني. الشخص الذي ينقل شيئًا يضر كل لاعب، إنه ليس الهدف المنشود.

وأضاف: البحث (عن هذا الشخص) معقد جدا. ما يهمني هو القدرة على النظر إلى نفسي في المرآة. بالنسبة لهذا الشخص، سيكون من الصعب النظر إلى نفسه في المرآة.

وكشفت مجلة "سبورت بيلد" الأربعاء خطط اللعب التكتيكية للمدرب البافاري.

وأضاف ناغلسمان أنه يفكر في الأمر "كثيرًا، لأنني أتساءل ما الذي يهدف إليه هذا الشخص الذي ينقل هذه الأمور، ما الذي يأمل فيه؟ لا أعرف الأمر الذي يحفزه"، مشيرا إلى أنه لا يخشى أن تفك شيفرة أسلوب لعب بايرن "لكنها تجعل مهمة الخصم أسهل".

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