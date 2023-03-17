5 وجوه جديدة في قائمة ألمانيا لوديتي بيرو وبلجيكا

استبعد المدرب هانزي فليك الجمعة الثلاثي المخضرم لوروا ساني وأنطونيو روديغر وإلكاي غوندوغان عن تشكيلة المنتخب الألماني لمباراتيه الوديتين الدوليتين في كرة القدم ضد البيرو وبلجيكا.

ويريد فليك أن يمنح الفرصة للاعبين الشباب ضمن التحضير لاستضافة كأس أوروبا 2024، لاسيما بعد خيبة مونديال قطر نهاية العام الماضي، حيث ودع "مانشافت" من الدور الأول.

مادة اعلانية

وسبق لفليك أن كشف أنه لن يستدعي أيضاً المخضرم الآخر توماس مولر لمواجهتي البيرو في 25 مارس وبلجيكا بعدها بثلاثة أيام.

وضمت المجموعة المكونة من 24 لاعباً، خمسة لاعبين يخوضون التجربة الدولية للمرة الأولى وهم يوشا فاغنومان (شتوتغارت)، ماريوس وولف (بوروسيا دورتموند)، فيليكس نميشا (فولفسبورغ)، كيفن شاده (برنتفورد الإنجليزي) وميرغيم بيريشا (أوغسبورغ).

وقال فليك الذي يحاول إعادة بناء الفريق بعد خروج ألمانيا للمرة الثانية على التوالي من دور المجموعات لكأس العالم إن"مهمتنا هي إيجاد بدائل وتوسيع الفريق".

- التشكيلة:

للمرمى: بيند لينو (فولهام الإنجليزي)، مارك أندري تير شتيغن (برشلونة الإسباني)، وكيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت).

للدفاع: أرميل بيلا-كوتشاب (ساوثهامبتون الإنجليزي)، ماتياس غينتر وكريستيان غونتر (فرايبورغ)، ثيلو كهرر (وست هام الإنجليزي)، ديفيد راوم (لايبزيغ)، نيكو شلوتربيك وماريوس وولف (بوروسيا دورتموند)، وجوشا فاغنومان (شتوتغارت).

للوسط: إيمري تشان (بوروسيا دورتموند)، ماريو غوتسه (إينتراخت فرانكفورت)، ليون غوريتسكا ويوزوا كيميش (بايرن ميونخ)، فيليكس نميشا (فولفسبورغ)، فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن).

للهجوم: ميرغيم بيريشا (أوغسبورغ)، نيكلاس فويلكروغ (فيردر بريمن)، سيرج غنابري وجمال موسيالا (بايرن ميونخ)، كاي هافيرتس (تشيلسي الإنجليزي)، كيفن شاده (برنتفورد الإنجليزي)، وتيمو فيرنر (لايبزيغ).