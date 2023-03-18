أنشيلوتي يتوعد: سنهاجم برشلونة.. ونقلص الفارق

دعا الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، لاعبيه للاستمتاع بمواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم أمام برشلونة يوم الأحد.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي: علينا الاستمتاع باللحظة وأن نكون النجوم في مباراة مهمة. يمكننا الفوز إذا كنا قادرين على تقديم الأفضل في جميع الجوانب الفردية والجماعية والهجومية والدفاعية. لا نفكر في نهاية الدوري وإنما في الفوز بمباراة الأحد. إنه الشيء الوحيد الذي نفكر فيه. نريد تقليص الفارق.

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ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله "من الصعب جداً التكهن بمجرى المباراة لأن لكل لقاء قصته الخاصة. في الكأس دافع برشلونة لأنه تقدم بهدف، اعتماداً على ما يحدث في المباراة سيلعبون بطريقة أو بأخرى. سنقدم مباراة هجومية غداً لكن دون مخاطرة".

وأشار إلى أنه منافس قوي جداً في الدفاع، ويستقبل أهدافاً قليلة. هكذا فاز بالمباراة الماضية، لكنه عانى أكثر قليلاً من المعتاد.

وتابع: لقد قلت مرات عديدة إنني سأبقى في النادي لبقية حياتي، لكن هذا مستحيل. القرار سيتخذه النادي وسيفعل ذلك في نهاية الموسم بغض النظر عن أي شيء. فكرتي هي أنني أريد الاستمرار وآمل أن يكون الأمر كذلك. أستمتع بكل يوم يريدني فيه النادي هنا. إذا أرادني لمدة ثلاثة أشهر فسأستمتع بها وإذا كان لمدة ثلاث سنوات أيضاً. طالما أنا هنا، سأكون ممتناً للنادي لبقية حياتي.