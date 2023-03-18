أوزبكستان تهزم العراق وتحصد لقبها الأول في كأس آسيا للشباب

توج منتخب أوزبكستان بلقب كأس أمم آسيا للشباب تحت 20 عاماً لكرة القدم المقامة في بلاده، بالفوز على نظيره العراقي بهدف دون رد يوم السبت على ملعب ميلي ستاديوم في المباراة النهائية للبطولة القارية.

ويدين منتخب أوزبكستان بالفضل في هذا الفوز لعمر علي رحمونالييف الذي سجل هدف الحسم من ضربة جزاء في الدقيقة 72.

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وبذلك فشل المنتخب العراقي في الفوز بالبطولة القارية للمرة السادسة، بعد أن أحرز اللقب خمس مرات من قبل في أعوام 1975 و1977 و1978 و1988 و2000، كما حصل على مركز الوصيف مرة واحدة في نسخة عام 2012.

في المقابل حصد منتخب أوزبكستان لقبه الأول في البطولة، بعد أن بلغ المباراة النهائية للمرة الثانية، حيث خسر في نهائي نسخة 2008 على يد المنتخب الإماراتي.

يشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة تتأهل إلى كأس العالم للشباب 2023 في إندونيسيا وبذلك تتأهل منتخبات أوزبكستان والعراق وكوريا الجنوبية واليابان للمونديال.