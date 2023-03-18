ثلاثية حمدالله تقود الاتحاد للفوز على الفتح وتعزيز صدارته

أحرز عبد الرزاق حمدالله ثلاثة أهداف ليقود الاتحاد للفوز 5-1 على الفتح وتعزيز تصدره لدوري "روشن" السعودي للمحترفين، يوم السبت.



وافتتح حمدالله مهاجم المغرب التسجيل بعد سبع دقائق، وأدرك مواطنه مراد باتنا التعادل للفتح قبل الاستراحة بأربع دقائق.



لكن حمد الله صنع ركلة جزاء وسجلها بنجاح في الدقيقة 50 واختتم الأهداف في الوقت بدل الضائع، كما سجل أحمد شراحيلي وإيغور كورنادو للاتحاد الذي يحلم بحصد لقب الدوري لأول مرة منذ 2009.



وأصبح رصيد الاتحاد 50 نقطة من 21 مباراة وبفارق أربع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني الذي يواجه أبها اليوم أيضا.



وتصدر حمد الله قائمة الهدافين أيضا برصيد 15 هدفا وبفارق هدفين عن أندرسون تاليسكا مهاجم النصر.



وتجمد رصيد الفتح عند 32 نقطة في المركز السادس.

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