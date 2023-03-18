غاري لينكر يعود للشاشة من خلال مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

بات من المقرر عودة غاري لينكر، لتقديم تغطية حية لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي، في وقت لاحق من يوم السبت، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد غياب عن شاشات التلفزيون بسبب خلافات حول التزامه الحياد.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن تلك العودة ستكون الأولى للرجل البالغ من العمر 62 عاما، منذ أن تم إبعاده عن تقديم برنامج "ماتش أوف ذا داي".
وتم إيقاف لينكر الأسبوع الماضي بسبب تغريدة قارن فيها بين تدشين سياسة الحكومة تجاه اللاجئين وبين ما كان يحدث في ألمانيا في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.
وسيقدم غاري لينكر تغطية حية عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ويستضيف نجم الكرة الإنجليزية السابق آلان شيرار وميكا ريتشاردز، فيما سيقدم مارك شابمان فقرة ملخص المباريات في "ماتش أوف ذا داي" مساء يوم السبت.
وكان العديد من زملاء لينكر في (بي بي سي) انسحبوا تضامنا معه في الأسبوع الماضي، حيث تم عرض ملخص الأهداف أقصر من المعتاد وبدون تعليق أو تقديم.
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