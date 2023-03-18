فيرستابن يواصل هيمنته على التجارب الحرة لسباق السعودية لفورمولا-1

فاز الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم بالتجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة السعودية الكبرى في الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1.

وحقق سائق رد بول الفوز في جميع التجارب الحرة الثلاث في السعودية، ليعلن عن نفسه بقوة كمرشح بارز للفوز بالتجربة الرسمية التي تقام في وقت لاحق يوم السبت.

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وعلى مضمار كورنيش جدة البالغ طوله 174ر6 كم، تصدر فيرستابن الفائز بلقب بطولة العالم في الموسمين الماضيين، التجربة الحرة الثالثة مسجلا أسرع لفة في دقيقة واحدة و485ر28 ثانية متفوقا بفارق 613ر0 ثانية على زميله سيرجيو بيريز.

وحل الإسباني فيرناندو ألونسو بطل العالم السابق وسائق أستون مارتين في المركز الثالث بفارق 998ر0 ثانية عن الصدارة.

وجاء لانس سترول السائق الآخر لأستون مارتين في المركز الرابع يليه البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس الفائز بلقب بطولة العالم سبع مرات من قبل في المركز الخامس بفارق ثانية عن الصدارة، يليه تشارل لوكلير سائق فيراري في المركز السادس، لكنه سيتلقى عقوبة التراجع عشرة مراكز خلال السباق السعودي لتغيير أحد مكونات وحدة الطاقة بعد فشله إنهاء سباق البحرين، في الجولة الافتتاحية للموسم.