تأجيل مباراة في الكونفدرالية الإفريقية بعد غياب المنافس والحكام

تأجلت مباراة الأخضر الليبي وضيفه مارومو غالانتس من جنوب إفريقيا في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إلى وقت لاحق يوم الأحد بسبب غياب المنافس وطاقم التحكيم.



وقال الفريق الليبي عبر صفحته على موقع "فيسبوك": نتواجد داخل الملعب قبل الوقت المحدد للمباراة وسط غياب الفريق المنافس وطاقم التحكيم لمباراة اليوم الذي لم يبلغنا لهذه اللحظة بأي تأجيل.



وفي وقت لاحق قال النادي: بعد وصولنا للملعب واستعدادنا لخوض المباراة تم إبلاغنا بتأجيل المباراة إلى الساعة السابعة مساء اليوم.



ويتصدر مارومو المجموعة بتسع نقاط من أربع مباريات مقابل سبع لاتحاد العاصمة الجزائري صاحب المركز الثاني.



ويأتي الأخضر في المركز الرابع والأخير بنقطتين متأخرا بمثلهما عن سانت إيلوي لوبوبو من الكونغو الديمقراطية.

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