رونالدو والركلات الحرة.. النصر ثاني أسرع بداية

يأتي النصر في المرتبة الثانية كثاني أسرع فريق يسجل له رونالدو من ركلة حرة بعد ريال مدريد الإسباني، متفوقًا على سجله مع مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 49 له في مسيرته من ركلة حرة مباشرة مع الأندية، بعدما سجل هدف التعادل للنصر أمام أبها قبل أن يسجل زميله تاليسكا هدف الفوز في المواجهة التي جمعت الفريقين بدوري "روشن" السعودي للمحترفين.

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ولم يأتِ أي من أهداف رونالدو الخمسة مع فريق بدايته سبورتنغ لشبونة من ركلة ثابتة، بينما كان الهدف الأول للبرتغالي مع مانشستر يونايتد في شباك بورتسموث في الأول من نوفمبر عام 2003 من ركلة حرة، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثية دون رد خلال الجولة 11 من موسم 2003-2004، وفي اللقاء الرسمي رقم 12 له مع الشياطين الحمر.

وبقميص ريال مدريد الأبيض، سجل رونالدو أول ركلة حرة له خلال الفوز بخمسة أهداف لهدفين على زيورخ السويسري ضمن دور مجموعات دوري أبطال أوروبا في موسم 2009-2010، خلال المواجهة الرسمية الثالثة له مع فريق العاصمة الإسبانية.

واستغرق رونالدو لإحراز الهدف الوحيد من ركلة حرة باللونين الأبيض والأسود، 43 محاولة، ليسجل في ديربي تورينو الهدف الثالث لفريقه في المباراة التي انتهت بفوز السيدة العجوز 4-1، خلال منافسات الجولة 30 من موسم 2019-2020 بالدوري الإيطالي، وفي الموسم الثاني له مع الفريق.

وفي السعودية، انتظر رونالدو 10 مباريات رسمية ليهز شباك منافسيه من ركلة حرة مع النصر، جاءت خلال فوز الفريق العاصميّ على أبها بهدفين لهدف في المسابقة المحلية.

وعلى الصعيد الدولي، أسكن رونالدو شباك سلوفاكيا بأول ركلة حرة له مع المنتخب البرتغالي وذلك في مباراته الدولية رقم 22 ضمن تصفيات كأس العالم 2006 والتي انتهت بفوز "سيليساو" القارة الأوروبية العجوز بهدفين دون رد.