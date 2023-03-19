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هالاند
رفع هالاند رصيده إلى 42 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم

هالاند: لا أركز على تسجيل الأهداف

مانشستر - د ب أ
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أعرب النرويجي الشاب إيرلنغ هالاند (22 عاما) مهاجم مانشستر سيتي عن سعادته بمواصلة هوايته في هز الشباك خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل هالاند 3 أهداف (هاتريك) ليقود مانشستر سيتي إلى الفوز الساحق 6 - صفر على بيرنلي مساء السبت في دور الثمانية للبطولة، ليتأهل الفريق بجدارة إلى الدور قبل النهائي للمسابقة.

وقال هالاند: أعشق تسجيل الأهداف بصفتي مهاجما، ولكنني لا أركز على هذا، وإنما على صناعة الفرص.

وأوضح: إذا سنحت لك الفرص لهز الشباك، تكون لديك الفرصة الجيدة للتسجيل.

ورفع هالاند رصيده إلى 42 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، علما أنه الموسم الأول له مع الفريق منذ أن انتقل إليه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى أن هالاند رفع رصيده الآن إلى 157 هدفا في آخر 153 مباراة خاضها على مستوى الأندية.

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