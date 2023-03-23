المنتخب السعودي يستقبل نظيره الفنزويلي ودياً

يستقبل المنتخب السعودي لكرة القدم الجمعة نظيره الفنزويلي يوم الجمعة في مباراة دولية ودية، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

والتقى "الأخضر" وفنزويلا مرة وحيدة كانت في يونيو 2022، وانتهت بفوز فنزويلا بهدف نظيف.

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ودخلت السعودية معسكراً إعدادياً بجدة يوم الاثنين الماضي، بمشاركة 26 لاعباً وقع عليهم اختيار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، بعضهم يظهر بقميص المنتخب للمرة الأولى.

وتضم قائمة الأخضر غالبية اللاعبين سواء الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر (خرج من دور المجموعات) أو الذين شاركوا في تصفيات كأس العالم.

ويسعى المنتخب السعودي إلى الفوز بأول مباراة ودية بعد مشاركته في كأس العالم، ورد اعتباره من خسارته الودية السابقة، خصوصاً أن المباراة تقام على أرضه وبين جماهيره.

أما منتخب فنزويلا الذي يدربه الأرجنتيني فرناندو باتيستا، فيضمّ في صفوفه 22 لاعباً ينشطون خارج البلاد بقيادة المخضرم سالومون روندون مهاجم ريفربلايت الأرجنتيني.

وأعلن الاتحاد السعودي تخصيص دخل مبارتي فنزويلا وبوليفيا لصالح عائلتي لاعبي المنتخب الراحلين يوسف السالم ومروان سالم.

توفي لاعب الهلال والمنتخب السابق يوسف السالم في فبراير الماضي عن 37 عامًا إثر مرض مفاجئ، بينما رحل حارس مرمى النصر والمنتخب مروان سالم في 13 مارس الحالي عن عمر يناهز 64 عاما بعد صراع مع المرض.