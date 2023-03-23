رابطة "الليغا" تتقدم بشكوى ثامنة ضد الإساءة الموجهة لفينيسيوس

تقدمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) بشكوى ثامنة تتعلق بالإهانة العنصرية الموجهة إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، بعد أحداث مباراة الفريق التي خسرها أمام منافسه التقليدي برشلونة بالدوري الإسباني يوم الأحد الماضي.

وحسم برشلونة المباراة لصالحه 2 - 1 بفضل الهدف الذي سجله لاعبه فرانك كيسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليوسع برشلونة متصدر جدول المسابقة الفارق الذي يفصله عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني إلى 12 نقطة.

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ولكن هذا الفوز شابته إهانة عنصرية تجاه فينيسيوس، وأكدت الليغا أنها قدمت شكوى جديدة إلى محكمة برشلونة.

وذكرت الليجا في بيان لها: في ضوء الأحداث التي وقعت في مباراة برشلونة وريال مدريد، والتي شهدت مجددا سلوكا عنصريا لا يحتمل ضد فينيسيوس جونيور، أبلغت الليغا محكمة برشلونة (الإرشادية) بهذه الإهانات العنصرية، هذه هي الشكوى الثامنة التي قدمتها الليغا للسلطات المعنية بتهمة الإساءة العنصرية ضد فينيسيوس جونيور.

وأعلن نادي ريال مايوركا في وقت سابق من الأسبوع الحالي عن إلغاء عضوية أحد مشجعيه لمدة ثلاث سنوات بعد توجيه إساءات عنصرية ضد فينيسيوس وصامويل تشوكويزي لاعب فياريال.

كما قرر نادي بلد الوليد الإسباني في فبراير الماضي إيقاف 12 من حاملي التذاكر الموسمية لإساءة معاملتهم لفينيسيوس خلال مباراة بالدوري قبل شهرين.