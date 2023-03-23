فيروس يضرب معسكر هولندا قبل مواجهة فرنسا

ستفقد هولندا جهود خمسة لاعبين بسبب عدوى فيروسية داخل التشكيلة قبل مواجهة فرنسا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم في باريس يوم الجمعة.

وأعلن الاتحاد الهولندي أن المدافعين ماتيس دي ليخت وسفين بوتمان، والمهاجم كودي غاكبو ولاعب الوسط جويل فيرمان والحارس بارت فربروغن عادوا إلى منازلهم بقرار من المدرب رونالد كومان.

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واستدعى كومان قلب دفاع إنتر ميلان ستيفان دي فري ولاعب وسط بايرن ميونخ رايان غرافنبرخ وحارس فيتيس أرنهيم كيل شخربين كبدائل.

وبعد مواجهة فرنسا ستلعب هولندا على أرضها مع جبل طارق بالجولة الثانية من المجموعة الثانية بالتصفيات يوم الاثنين.