نجم توتنهام: لم أشعر بالإهانة بعد هجوم كونتي علينا

أكد ديان كولوسيفسكي مهاجم توتنهام هوتسبير، أن اللاعبين يجب أن يحترموا آراء المدرب أنطونيو كونتي، مشيرا إلى أنه لم يشعر بالإهانة من انتقادات المدرب الإيطالي للفريق.

ووصف كونتي لاعبيه بالأنانيين مضيفا أنهم يفتقدون روح الفريق ويعجزون عن اللعب تحت ضغط وذلك خلال مؤتمر صحفي عاصف عقب تعادل توتنهام 3-3 مع ساوثامبتون.

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وردا على إن كان شعر بالإهانة بسبب تعليقات كونتي قال كولوسيفسكي لمحطة سكاي سبورتس: لا، لأنني أعرف ما أبذله من أجل الفريق يوميا.

وتابع مهاجم السويد (22 عاما) الذي يستعد لمواجهة بلجيكا وأذربيجان بتصفيات بطولة أوروبا: أعرف كيف أجهز نفسي لبذل أقصى ما بوسعي.

"أحيانا أدرك أنني لا ألعب جيدا بما يكفي ويمكنني تحمل مسؤولية ذلك".

"لكن ما قاله كونتي يخصه، إنه رأيه واحترمه، ساعدني كثيرا خلال مسيرتي لذا يبقى شخصا مهما جدا بالنسبة للنادي ولعملي".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع طالب بيير-إميل هويبرغ لاعب وسط توتنهام كونتي بشرح انتقاداته.

وخرج توتنهام من مسابقتي الكأس المحليتين في إنجلترا هذا الموسم ومن دوري أبطال أوروبا وقال كولوسيفسكي إن كونتي كان محبطا مثل اللاعبين.

وواصل: أعرف أنه أحيانا يجب أن تشعر بالحزن والغضب وهذا ما حدث له، يجب أن نحترم كلماته.