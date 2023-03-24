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ميسي أغويرو
الأرجنتينيان ميسي وأغويرو

أغويرو يكشف: ميسي سيعود إلى برشلونة بنسبة 50%

برشلونة - د ب أ
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كشف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، أن زميله السابق ليونيل ميسي لديه فرصة بنسبة 50 بالمئة للعودة إلى برشلونة الإسباني.

وكان ميسي قد غادر برشلونة إلى باريس سان جيرمان في 2021 بعد فترة طويلة مع الفريق الكتالوني، حيث حقق لقب الدوري الإسباني عشر مرات، كما أنه حقق لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وجاءت فترته مع الفريق الفرنسي لتشهد العديد من المواقف، حيث فشل في قيادة باريس سان جيرمان للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والذي طال انتظاره، بعد خروجه من دور الستة عشر في آخر موسمين.

ودعا أغويرو، جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، لإعادة ميسي مجددا إلى "كامب نو" قائلا في تصريحات عبر منصة "تويتش": لابورتا يجب أن يبذل جهدا لإعادة ليو مجددا.

وأضاف: أعتقد أن ليو يجب أن يعتزل في برشلونة، إنه بيته ويجب أن ينهي مسيرته هنا.

وأوضح: شعوري هو أن هناك فرصة بنسبة 50 بالمئة لعودته للنادي.

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