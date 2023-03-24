اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
توخيل
الألماني توماس توخيل

بايرن ميونخ ينهي التعاقد مع ناغلسمان ويعين توخيل

ميونخ - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عن إنهاء التعاقد مع المدرب يوليان ناغلسمان وتعيين توماس توخيل، مدرب تشيلسي السابق، بديلا له يوم الجمعة.

وتأتي إقالة المدرب البالغ من العمر 35 عاما بعد خسارة بايرن 2-1 أمام باير ليفركوزن يوم الأحد الماضي ليتصدر بروسيا دورتموند الدوري.

وتولى ناغلسمان المسؤولية في عام 2021 وقاد بايرن إلى لقبه العاشر على التوالي في دوري الدرجة الأولى المحلي في الموسم الماضي.

وسيلعب بايرن أمام مانشستر سيتي الشهر المقبل في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
منظمات أممية: استنشاق اليورانيوم المنضب قد يسبب تلفاً كلوياً للإنسان منظمات أممية: استنشاق اليورانيوم المنضب قد يسبب تلفاً كلوياً للإنسان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط