تصرف غريب بين لاعبي المجر خلال لقاء إستونيا.. وقائد الفريق يوضح

فسر دومينيك سوبوسلاي قائد المنتخب المجري يوم الجمعة، سبب تسابقه هو وزميله رولاند شالاي على تسديد ضربة الجزاء خلال المواجهة الودية أمام أستونيا يوم الخميس.

وأراد اللاعبان تسديد ضربة الجزاء، لكن شالاي هو الذي سدد في النهاية بعد فوزه في القرعة داخل الملعب، لكنه أهدر ضربة الجزاء خلال المباراة التي انتهت بفوز المجر بهدف دون رد.

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وقال سوبوسلاي عبر شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور يوم الجمعة: الأمر لم يكن متعلقا بالأنانية خلال المباراة، لم أرغب في حسم الموقف بصفتي قائدا للفريق، ولكن كلاعب بالفريق، لذا قررنا إجراء قرعة.

وأضاف: لقد أهدرها، في المرة المقبلة سأسدد أنا.

ويلتقي منتخب المجر يوم الاثنين المقبل مع بلغاريا في تصفيات يورو 2024.