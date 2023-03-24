جنوب السودان يخطف الأضواء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

سيطرت البداية المظفرة لأفرام غرانت وكريس هوتون المدربين السابقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، لكن منتخب جنوب السودان هو من سرق الأضواء بانتصار صاعق.

وقاد غرانت، الذي كان مدربا لتشيلسي عندما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2008، فريقه زامبيا لتحويل تأخره بهدف ليتغلب على ليسوتو 3-1 في ندولا ويتصدر المجموعة الثامنة، مما يعزز فرصه في التأهل لنهائيات العام المقبل بعد غيابه عن آخر ثلاث بطولات.

مادة اعلانية

وكانت هذه أول مباراة للمدرب الإسرائيلي البالغ عمره 68 عاما مع زامبيا، بعد توقيع عقد لمدة عامين في ديسمبر الماضي. وسجل لاميك باندا هدفين ليمنحه بداية مظفرة.

وسجل أنطوان سيمنيو هدفا من مدى قريب من آخر ركلة في المباراة تقريبا ليقود غانا للفوز 1-صفر على أنجولا في المباراة الأولى لهوتون مدرب برايتون آند هوف ألبيون ونيوكاسل يونايتد السابق.

وشارك سيمنيو بديلا في كوماسي ومنح غانا ثلاث نقاط تتفوق بها على أنغولا في المجموعة الخامسة في أول مباراة للمنتخب الغاني منذ كأس العالم العام الماضي، حيث عمل هوتون كمستشار قبل أن يتولى تدريب الفريق خلفا لأوتو أودو بعد البطولة.

وسجل تيتو أوكيلو، المولود في مخيم للاجئين في كينيا، هدفا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح جنوب السودان الفوز 2-1 على الكونغو في برازافيل ليحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة السابعة.

وجنوب السودان، المصنفة 165 عالميا، أصغر دولة إفريقية لكرة القدم وانضمت إلى عضوية الاتحاد الدولي (الفيفا) عام 2012، وفازت بمباراتين فقط خارج أرضها.

وسجلت جمهورية أفريقيا الوسطى أيضا فوزا نادرا خارج أرضها حيث تغلبت 3-صفر على مدغشقر في تناناريف، حيث سجل المهاجم لويس مافوتا، الذي يلعب في فرنسا، هدفين.

وأحرز لويد بالون هدفا في الشوط الثاني ليقود الجابون للفوز 1-صفر على السودان في فرانسفيل لتتصدر المجموعة التاسعة بسبع نقاط من ثلاث مباريات.

وستقام 14 مباراة اليوم الجمعة لتصل التصفيات إلى منتصف الطريق.

ويتأهل أول فريقين من 12 مجموعة إلى النهائيات في ساحل العاج في يناير المقبل، باستثناء المجموعة الثامنة التي تضم صاحب الأرض الذي يستضيف البطولة بمشاركة 24 منتخبا، حيث يتأهل منها منتخبا واحدا.