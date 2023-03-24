فليك يكشف ملامح التشكيل الجديد للمنتخب الألماني

من المقرر أن يلعب نيكلاس فولكروغ كمهاجم ثان بجانب تيمو فيرنر ضمن التشكيل الأساسي لمنتخب ألمانيا لكرة القدم في مباراته الودية أمام بيرو يوم السبت.

وأعلن هانسي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني، القرار يوم الجمعة، وقال إن الهدف من ذلك هو إيجاد "وجود هائل" في منطقة جزاء منتخب بيرو.

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وشارك فولكروغ، مهاجم فيردر بريمن، كبديل خلال أول أربع مباريات دولية لعبها من قبل في كأس العالم حيث سجل ثلاثة أهداف. وغاب فيرنر، لاعب لايبزغ، عن البطولة في قطر، التي شهدت خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات بسبب الإصابة.

وقال فليك إنه سيعيد تشكيل وسط الملعب حول القائد جوشوا كيميتش، حيث سيلعب بلاعبي ارتكاز واثنين لديهما نزعة هجومية.

وأكد أن مارك أندريه تير شتيغن، حارس برشلونة، سيكون هو الحارس الأساسي في مباراة بيرو وأمام بلجيكا يوم الثلاثاء بسبب غياب مانويل نوير للإصابة.

ويهدف المنتخب الألماني إلى التعافي بعد خروجه من كأس العالم، وتقديم أداء قوي في بطولة أمم أوروبا يورو 2024 التي تقام في ألمانيا، حيث وصف فليك وكيميتش الفوز على بيرو بأنه "أهم هدف".

وتأهل المنتخب الألماني بشكل مباشر بصفته المضيف، وقال المدرب إنه سيستغل المباريات الخمس الودية في مارس ويونيو، للتجربة، قبل بدء الاعداد القوي بداية من سبتمبر.

ويضم الفريق سبعة لاعبين جدد حيث يهدف فليك لإيجاد المزيد من العمق، ووعد الجميع بالحصول على وقت للعب في المباريات المقبلة.