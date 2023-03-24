كيميتش وفليك يرفضان التعليق على "إقالة ناغلسمان"

رفض يوزوا كيميش لاعب وسط بايرن ميونخ وهانز فليك مدرب المنتخب الألماني يوم الجمعة، التعليق على تقارير بشأن انفصال حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بصورة مفاجئة عن مدربه يوليان ناغلسمان.

وذكرت وسائل إعلام محلية يوم الجمعة أن بايرن أقال ناجلزمان الذي تولى المسؤولية في 2021 وسيتعاقد مع توماس توخيل مدرب تشيلسي السابق خلفا له.

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ولم يعلق النادي أو ناغلسمان على التقارير التي انتشرت مع اجتماع مسؤولي النادي في ميونخ.

وأبلغ فليك مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة بيرو وديا يوم السبت: تفاجأنا بالتقارير لكن حتى الآن لم يصدر بايرن أي بيان بهذا الصدد. لن أعلق عليها احتراما ليوليان.

وكان ناغلسمان، الذي تولى قيادة بايرن خلفا لفليك، وقع عقدا لمدة خمس سنوات وعبر مجلس إدارة النادي عن دعم مدربه قبل أيام.

لكن قبضة بايرن على الدوري تراخت مقارنة بآخر عشرة مواسم والتي فاز فيها باللقب، إذ يحتل المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة خلف بروسيا دورتموند قبل المواجهة التي تجمع بينهما مطلع أبريل المقبل.

كما يواجه بايرن منافسه مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في 11 أبريل المقبل.

وقال كيميش: لا يسعني القول سوى إن يوليان مدرب رائع. حظيت بالعديد من المدربين الرائعين في مسيرتي وهو ضمن أفضل ثلاثة دون تردد.

وأضاف: لكن لا يمكنني التعليق على الموضوع وأرجوكم احترموا ذلك. بالطبع أتفهم أن هذا مثار حديث الآن لكن النادي لم يؤكد أي شيء.