مسؤولو بايرن ميونخ يرفضون التعليق على أنباء رحيل ناغلسمان

وصل مسؤولو نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم لمقر النادي ولكنهم لم يعلقوا على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن بايرن سينهي ارتباطه بجوليان ناغلسمان، مدرب الفريق، وسيتعاقد مع توماس توخيل بدلا منه.

ولم يعلق هيربرت هاينر رئيس النادي ولا الرئيس التنفيذي أوليفر كان ولا حسن صالح حميديتش، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية، بشأن التقارير المتواترة فور وصولهم.

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وذكرت التقارير أن ناغلسمان، الذي انضم لبايرن في 2021 من لايبزغ بعقد حتى 2026، بات مضطرا للرحيل بعد خسارة بايرن صدارة الترتيب لبوروسيا دورتموند بعد خسارته 1 - 2 أمام باير ليفركوزن.

ويستضيف بايرن فريق دروتموند في مباراته المقبلة في الأول من أبريل، كما يلعب الفريق في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وكأس ألمانيا.

وتولى توخيل تدريب دورتموند حتى 2017 وفاز بدوري أبطال أوروبا في عام 2021 مع تشيلسي، حيث اضطر للرحيل في سبتمبر الماضي.

وذكرت شبكة "سكاي تي في" أن مسؤولي بايرن سيبلغون ناغلسمان برحيله مساء اليوم. وذكرت مجلة "كيكر" إن توخيل سيوقع على عقده مع بايرن في وقت لاحق يوم الجمعة أو يوم السبت، وذكرت صحيفة "بيلد" أن توخيل سيقود مران الفريق يوم الاثنين المقبل.