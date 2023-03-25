اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كريستنسن
الدنماركي كريستنسن

الإصابة قد تحرم برشلونة من الدنماركي كريستنسن في الكلاسيكو

برشلونة - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قد يفتقد نادي برشلونة الإسباني لجهود مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن خلال آخر مباراة كلاسيكو في الموسم الحالي، بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق (السمانة).

وتعرض كريستنسن للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الدنماركي في المباراة أمام فنلندا يوم الخميس الماضي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وغادر كريستنسن الملعب بعد 18 دقيقة فقط، وسيغيب عن بلاده خلال مواجهته أمام مضيفه الكازاخي يوم السبت.

ولم يحدد برشلونة مدة غياب مدافعه الدنماركي الدولي، لكن بحسب تقارير صحفية فإن غيابه قد يمتد لشهر.

وقد يغيب كريستنسن عن حوالي ست مباريات لبرشلونة من بينها مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الخامس من أبريل المقبل في إياب المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تسمية العمل نسبة للبطل وسيلة جذب في رأي النقاد.. أعمال درامية تحمل أسماء أبطالها تسمية العمل نسبة للبطل وسيلة جذب في رأي النقاد.. أعمال درامية تحمل أسماء أبطالها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط