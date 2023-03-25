الإصابة قد تحرم برشلونة من الدنماركي كريستنسن في الكلاسيكو

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قد يفتقد نادي برشلونة الإسباني لجهود مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن خلال آخر مباراة كلاسيكو في الموسم الحالي، بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق (السمانة).
وتعرض كريستنسن للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الدنماركي في المباراة أمام فنلندا يوم الخميس الماضي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024).
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وغادر كريستنسن الملعب بعد 18 دقيقة فقط، وسيغيب عن بلاده خلال مواجهته أمام مضيفه الكازاخي يوم السبت.
ولم يحدد برشلونة مدة غياب مدافعه الدنماركي الدولي، لكن بحسب تقارير صحفية فإن غيابه قد يمتد لشهر.
وقد يغيب كريستنسن عن حوالي ست مباريات لبرشلونة من بينها مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الخامس من أبريل المقبل في إياب المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا.
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