الصفاقسي يتعاقد مع البدري مدرب الأهلي ومصر السابق

أعلن الصفاقسي المنتمي للدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، التعاقد مع حسام البدري مدرب الأهلي ومنتخب مصر السابق يوم السبت.

وذكر حساب الصفاقسي على "فيسبوك": فلنرحب جميعا بمدربنا الجديد حسام البدري. مرحبا بك كوتش في تونس الخضراء. مرحبا بك في قلعة الأجداد.

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ولم يوضح الصفاقسي تفاصيل التعاقد، بينما قال مصدر مقرب من الصفقة لرويترز إن الاتفاق سيمتد حتى نهاية الموسم المقبل.

وسيتولى البدري، الذي حقق نجاحا كبيرا مع الأهلي المصري، تدريب الصفاقسي خلفا للمدرب ماوريسيو ياكوباتشي الذي أقيل الشهر الماضي، وقبل أن يشغل أنيس بوجلبان المنصب مؤقتا ثم يرحل بسبب الضغوط.

وكانت آخر تجربة للمدرب المصري البالغ عمره 62 عاما عندما قاد وفاق سطيف الجزائري لكنه رحل بسبب معاناة مالية للنادي في نوفمبر الماضي.

وأقيل البدري من تدريب منتخب مصر في 2021 بعد تعرضه لانتقادات لتواضع الأداء رغم أنه لم يتعرض لأي هزيمة منذ تولي المنصب في 2019.

ودرب البدري ناديه الأهلي في ثلاث فترات وتوج معه بالدوري المصري الممتاز ثلاث مرات وبدوري أبطال أفريقيا 2012 ضمن ألقاب أخرى.

وتولى البدري أيضا تدريب المريخ السوداني وقاده لإحراز لقب الدوري المحلي في 2011 كما قاد أهلي طرابلس الليبي في 2013.

ويحتل الصفاقسي المركز السادس في مرحلة التتويج من الدوري التونسي برصيد نقطتين، ويتأخر بسبع نقاط عن النجم الساحلي المتصدر.