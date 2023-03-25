بيدري لا يستبعد الانضمام للدوري الإنجليزي

يخطط بيدري للبقاء في فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم لعدة سنوات مقبلة، ولكنه لم يستبعد الانتقال للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان اللاعب البالغ من العمر 20 عاما بمثابة اكتشاف منذ أن شارك مع الفريق الأول لبرشلونة، حيث أصبح لاعبا أساسيا للفريق متصدر الدوري الإسباني.

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وفاز بيدري بجائزة أفضل لاعب شاب، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في أوروبا في 2021، وسريعا حجز مقعده في المنتخب الإسباني.

ولدى بيدري عقد مع برشلونة حتى 2026 ولا يوجد لديه أي نية للرحيل حاليا، ولكنه أشار إلى أنه قد يلعب خارج برشلونة في وقت لاحق من مسيرته.

وعند سؤاله عن إمكانية اللعب في إنجلترا، نقلت صحيفة "ماركا تصريحات له قال فيها: في هذه اللحظة، لا. أنا في برشلونة وأتمنى أن أظل هنا للمزيد من السنوات.

وأضاف: أحب الدوري الإسباني، ولكن لا ينبغي عليك أبدا أن تستبعد أي شيء.

ويغيب بيدري عن مباراتي المنتخب الإسباني في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 أمام النرويج واسكتلندا بسبب إصابة في أوتار الركبة، ولكنه يتطلع للحقبة الجديدة مع المنتخب الوطني تحت قيادة لويس دي لا فوينتي.

ولعب بيدري تحت قيادة دي لا فوينتي في منتخب تحت 21 عاما في أولمبياد طوكيو، ويعتقد بيدري أن مدرب المنتخب الإسباني الجديد سيحقق النجاح.

وقال بيدري: إنه شخص ينتهز الفرصة، يحب العمل على الأشياء التي ويؤمن بها، وأعتقد أننا سنقوم بعمل جيد.

وأضاف: كل المدربين الذين يتولون تدريب المنتخب الإسباني يحاولون الاعتماد على طريقة امتلاك الكرة واللعب، خاصة بسبب أسلوب اللاعبين الذين نمتلكهم، وأعتقد أن هذا لن يتغير كثيرا.