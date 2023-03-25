شيفشينكو يساهم في إعادة بناء ملعب في أوكرانيا بعد تدميره في الحرب

استجاب النجم الأوكراني أندريه شيفشينكو، لنداء إعادة بناء ملعب في مدينة إيربين الأوكرانية، وهو الملعب الذي لعب به في فترة طفولته، وذلك بعد أن تدمر خلال العملية العسكرية الروسية.

وذكرت وكالة الأنباء البر يطانية (بي ايه ميديا) أن الملعب في إيربين، وهو ملعب صغير به حوالي 1000 مقعد، كان في السابق مقرا لتجمعات عدة، وحسب مسؤولو المدينة فإن حوالي 500 شخص يستخدمون المرافق في هذا المكان كل يوم من أجل الدروس الرياضية وفعاليات أخرى.

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ودمرت الهجمات الروسية أجزاء من أرضية الملعب وبعضا من المناطق المحيطة به.

وقال شيفشينكو: لقد زرت إيربين بعد الغزو، أعتقد أن 85 بالمئة منها تدمر، أردت أن أذهب وأراها بعيني، وأن أتحدث لأهل المدينة.