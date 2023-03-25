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غوتزه
غوتزه لعب بقميص بايرن ميونخ بين عامي 2013 و2016

لاعب بايرن ميونخ السابق: أتمنى فوز دورتموند بالدوري

دورتموند - د ب أ
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صرح الألماني الدولي ماريو غوتزه بأنه يتمنى فوز بوروسيا دورتموند ببطولة الدوري الألماني، ولكنه قال إنه يتوقع أن يكون اللقب من نصيب بايرن ميونخ.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غوتزه الذي احترف في الناديين لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند".

وأضاف غوتزه المتعاقد حاليا مع اينتراخت فرانكفورت: سيكون من الجيد بالنسبة للدوري والجماهير أن يكون هناك بطل آخر، لكنه رأى أن عاملي الجودة والمباراة في ميونخ (في ملعب بايرن) يرجحان كفة بايرن ميونخ.

وتجدر الإشارة إلى أن دورتموند يحتل صدارة جدول الدوري بفارق نقطة عن بايرن، وسيلتقي الفريقان على ملعب الفريق البافاري في مطلع أبريل المقبل.

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