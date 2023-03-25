ماغواير: عدم فوز إنجلترا ببطولة أوروبا 2024 سيكون فشلا

أكد مدافع إنجلترا هاري ماغواير أن عدم الفوز ببطولة أوروبا لكرة القدم العام المقبل سيكون بمثابة فشل للفريق، بعد التألق في البطولات الكبرى الأخيرة.

وكان ماغواير قائد مانشستر يونايتد، الذي خاض 54 مباراة دولية، دعامة أساسية في دفاع إنجلترا تحت قيادة المدرب غاريث ساوثغيت وبدأ كل مباراة في كأس العالم في قطر العام الماضي عندما خرج الفريق من دور الثمانية أمام فرنسا.

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ووصف ماغواير ، الذي كان أيضا ضمن الفريق التي وصل إلى نهائي بطولة أوروبا 2020 وقبل نهائي كأس العالم 2018، الفوز ببطولة أوروبا 2024 في ألمانيا بأنه المقياس الوحيد للنجاح.

وقال ماغواير (30 عاما) لوسائل إعلام بريطانية: أعتقد أننا نملك لاعبين يمكنهم الفوز باللقب. ‭‬لدي عقلية، إنه إذا لم نفز بالبطولة، فهذا فشل‭‬. لقد شاركت في ثلاث بطولات كبيرة الآن وقد اقتربت من ذلك.

وبدأت إنجلترا مشوارها في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أوروبا 2024 بفوزها 2-1 على إيطاليا حاملة اللقب يوم الخميس الماضي وستواجه أوكرانيا على استاد ويمبلي يوم الأحد.

وأضاف ماغواير: من الواضح أننا يجب أن نتأهل أولا من مجموعة صعبة، لقد جئنا إلى إيطاليا وحققنا نتيجة مذهلة. نحن في وضع جيد.

"لكن هذه البطولات الكبيرة حُسمت بتفاصيل صغيرة. أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد حقا في كأس العالم وفي النهاية، خرجنا أمام فريق فرنسي جيد".

"لذلك فهو شيء نعمل عليه، لدينا الكثير من المواهب والعديد من اللاعبين الشباب القادمين".

وقاد ماغواير 11 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد أن فقد مكانته في يونايتد، مع تفضيل ليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران في مركز قلب الدفاع بفريق المدرب إريك تن هاغ، لكنه قال إنه ليس لديه ما يسعى لإثباته.

وقال ماغواير: أريد أن ألعب كل مباراة مع فريقي والمنتخب الوطني. أشعر أنني جيد بما يكفي للعب على مستوى عال وقد أثبتت ذلك خلال السنوات الخمس أو الست الماضية حتى الآن.

"الموسم الماضي كان صعبا لكنني أثبتت نفسي لغاريث (ساوثغيت)، لقد لعبت أكثر من 50 مباراة دولية، أشعر أنني لا يجب أن أحتاج حقا لإثبات نفسي على هذا المستوى".