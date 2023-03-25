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ألمانيا
يلتقي المنتخب الألماني، الذي يستضيف يورو 2024، مع منتخب بيرو في مباراة ودية مساء السبت

"الإضراب" يجبر المنتخب الألماني على السفر بالحافلة

برلين - د ب أ
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يعتزم المنتخب الألماني لكرة القدم السفر من فرانكفورت إلى كولون يوم الاثنين المقبل، بالحافلة بدلا من القطار، بسبب إضراب السكك الحديدية.

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الفريق كان يعتزم السفر بالقطار ولكن الإضراب المخطط له يوم الاثنين يعني أنه يتعين عليه البحث عن ترتيبات بديلة للرحلة التي تبلغ 200 كيلومتر.

ويلتقي المنتخب الألماني، الذي يستضيف يورو 2024، مع منتخب بيرو في مباراة ودية مساء السبت في ماينز- القريبة من معسكر الفريق بفرانكفورت- ثم يواجه منتخب بلجيكا يوم الثلاثاء المقبل في كولون.

وسيتدرب الفريق في فرانكفورت صباح يوم الاثنين قبل السفر لكولون بحافلة الفريق لحضور المؤتمرات الصحفية قبل المباراة.

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