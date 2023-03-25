"الإضراب" يجبر المنتخب الألماني على السفر بالحافلة

وضع القراءة
100% حجم الخط
يعتزم المنتخب الألماني لكرة القدم السفر من فرانكفورت إلى كولون يوم الاثنين المقبل، بالحافلة بدلا من القطار، بسبب إضراب السكك الحديدية.
وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الفريق كان يعتزم السفر بالقطار ولكن الإضراب المخطط له يوم الاثنين يعني أنه يتعين عليه البحث عن ترتيبات بديلة للرحلة التي تبلغ 200 كيلومتر.
مادة اعلانية
ويلتقي المنتخب الألماني، الذي يستضيف يورو 2024، مع منتخب بيرو في مباراة ودية مساء السبت في ماينز- القريبة من معسكر الفريق بفرانكفورت- ثم يواجه منتخب بلجيكا يوم الثلاثاء المقبل في كولون.
وسيتدرب الفريق في فرانكفورت صباح يوم الاثنين قبل السفر لكولون بحافلة الفريق لحضور المؤتمرات الصحفية قبل المباراة.
اقرأ أيضاً
-
موسيالا يغادر معسكر منتخب ألمانيارحل جمال موسيالا عن معسكر المنتخب الألماني لكرة القدم، مع استبعاد مشاركته بسبب تعرضه لتمزق خفيف في الفخذ.ولا يتوقع أن يستدعي هانزي فليك المدير الفني ... رياضة عالمية
-
5 وجوه جديدة في قائمة ألمانيا لوديتي بيرو وبلجيكااستبعد المدرب هانزي فليك الجمعة الثلاثي المخضرم لوروا ساني وأنطونيو روديغر وإلكاي غوندوغان عن تشكيلة المنتخب الألماني لمباراتيه الوديتين الدوليتين في ... رياضة
-
مدرب ألمانيا ينتقد تصرفات لاعبيه في كأس العالماعترف هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم بارتكاب أخطاء ساهمت في خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 التي ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية