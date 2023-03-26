إنجاز تاريخي للمغربية خديجة المرضي في الملاكمة

أصبحت المغربية خديجة المرضي أول إفريقية تحرز ذهبية بطولة العالم للملاكمة بعد فوزها على الكازاخستانية لازات كونجيباييفا في نهائي وزن فوق 81 كيلوغراما يوم الأحد.



وتفوقت خديجة بنتيجة 4-1 على منافستها الكازاخستانية.



وكانت الملاكمة البالغ عمرها 32 عاما انتصرت على كونغيباييفا خلال سلسلة الحزام الذهبي في مراكش الشهر الماضي.



وسبق أن نالت خديجة برونزية بطولة العالم 2019 ثم الفضية في العام الماضي في تركيا.



ونالت كل من الروسية ديانا بياتاك وأينور رضاييفا ملاكمة أذربيجان الميدالية البرونزية.

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